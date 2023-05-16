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Общество

Продвижение туристического потенциала региона обсудили в Псковской области

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко встретилась с представителями компании «Новапорт-Холдинг» и авиакомпании Nordwind Airlines с целью продвижения туристического потенциала Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТИЦ Псковской области.

Фото: ТИЦ Псковской области

Лариса Семашко устроила гостям региона экскурсию по Печорскому району, где они посетили Изборский музей-заповедник и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, а также полюбовались Мальской долиной. «Труворово городище, Никольский собор, древние храмы Печорского монастыря и крепостные стены впечатлили наших гостей», - говорится в сообщении в группе ТИЦ.

«Новые знакомства, новые планы, интересные для обеих сторон! <...> Надеемся на продвижение туристической отрасли региона, ведь Псковская земля - древний край с богатой историей и уникальной архитектурой», - отметили в ТИЦ. 

Ранее перспективы развития туриндустрии и возможности расширения авиасообщения из Пскова с представителями компаний «Новапорт-Холдинг», Nordwind Airlines и региональными туроператорами обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

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