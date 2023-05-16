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Пскович восстановил убитый запорожец и сделал из него достопримечательность

Пскович Иван Тимофеев отреставрировал раритетный запорожец и установил на него модель самолёта. Автомобиль реставратор выкупил у блогеров, которые планировали скинуть машину с обрыва, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Фото: Андрей Степанов

Помимо запорожца с самолётиком, в коллекции Ивана Тимофеева имеется ещё несколько автомобилей ЗАЗ. Над их спасением и восстановлением мужчина работает вместе со своей командой молодых ребят. Все они стянулись в его мастерскую из разных уголков Завеличья. Кто-то приходил поглазеть, кто-то – задать вопрос, а некоторые даже решились приобрести ретроавтомобиль. Но вот пошёл уже третий сезон, как горожане радуются, встречая на дороге их общее изобретение – самолётик на крыше красного запорожца. На нём Иван выезжает, как правило, 9 Мая.

«Такая машинка в городском потоке очень выделяется. Особенно старая, советская. Таких автомобилей в нашем городе сейчас по пальцам пересчитать. Можно целый месяц ездить и не встретить такую машину. Поэтому, естественно, все псковичи, особенно те, кто немножко разбирается в автомобильной теме, воспринимают это позитивно. Улыбаются, показывают большой палец вверх, машут руками, сигналят. Нам приятно, что мы таким образом немножечко участвуем в наших городских мероприятиях. И хоть я считаю, что сами себя не хвалят, но наш автомобиль в колонне псковского ретроклуба явно выделяется. Я бы даже сказал, что он маленькое украшение нашей колонны», — рассказал реставратор.

Также он добавил, что бывшие владельцы запорожца, шоумены, изначально планировали сбросить автомобиль с обрыва в рамках шоу, но у них возникли проблемы с двигателем машины. Тогда блогеры решили продать запорожец Ивану Тимофееву.

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