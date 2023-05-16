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Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту повреждения памятника в Кунье

Прокуратура Псковской области контролирует принятие процессуального решения по факту повреждения памятника Герою Советского Союза Ефиму Козлову в Куньинском районе. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве. 

Там отметили, что сегодня, 16 мая, в отдел полиции по Куньинскому району по данному вопросу поступило сообщение от главы Куньи.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ.

«Осмотр места происшествия показал, что на воинском захоронении, расположенном на улице Пионерской в Кунье, повреждена мемориальная плита Героя Советского Союза – Ефима Козлова (1914-1940 гг). На ней зафиксированы трещины и сколы», - отметили в прокуратуре.

Правоохранительные органы устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего. Принятие процессуального решения по данному факту поставлено на контроль в прокуратуре области.

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