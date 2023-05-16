В Москве состоится торгово-промышленная выставка при участии псковских аграриев

19:02, 16 мая 2023, ПАИ

С 21 по 23 июня в Москве в выставочном комплексе ВДНХ состоится XXVIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария – 2023». Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Мероприятие пройдёт с участием Минсельхоза России при поддержке отраслевых ассоциаций и союзов, сообщает комитет по ветеринарии Псковской области.

За время проведения выставка зарекомендовала себя как эффективное дискуссионное пространство для развития деловых отношений и демонстрации соответствующей продукции и услуг, передовых агротехнологий, специализированной техники и оборудования.

Участники смогут здесь принять участие в обсуждении актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса и выработки конструктивных и профессиональных решений, а также их влияния на укрепление многостороннего сотрудничества и товарно-экономического взаимодействия бизнес-структур субъектов РФ.