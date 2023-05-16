Андрей Князь обратился к псковичам накануне двух концертов в Пскове

20:02, 16 мая 2023, ПАИ

Андрей Князев, он же солист группы «Княzz» и экс-солист группы «Король и Шут», обратился к псковичам накануне двух концертов в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

5 и 6 июня в Доме офицеров в Пскове пройдут концерты группы «Княzz». В честь юбилея исполнителя (Андрею Князеву исполняется 50 лет) на концертах будут исполнены все хиты.

«Неожиданно для себя мы в город Псков приедем не только 5 июня, но и 6 июня. Будем рады всех увидеть, это же недалеко от Питера. Помните географию? Так что увидимся», — уточнил Князь.