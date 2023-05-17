Пьяный пскович до смерти забил свою сожительницу
Пьяный пскович до смерти забил свою сожительницу во время ссоры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Следствие установило, что местный житель в ходе ссоры с сожительницей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил женщину, в результате чего та скончалась.
В настоящее время прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в суд для рассмотрения.
В соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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