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Общество

Во сколько псковичам обойдутся школьные выпускные детей, подсчитали эксперты

Во сколько псковичам обойдутся школьные выпускные детей, подсчитали эксперты из SuperJob.

Фото: Андрей Степанов

Выпускные балы после 11 класса обходятся родителям в среднем по России в 16 500 рублей, в Москве — 19 000 рублей, в Петербурге — 18 000, в Пскове – 13 250.

Наряд сына-девятиклассника в Пскове стоит в среднем 12 500 рублей, одиннадцатиклассника — 14 000 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек на 12 000 рублей в 9 классе и на 12 500 рублей в 11 классе.

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