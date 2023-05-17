Во сколько псковичам обойдутся школьные выпускные детей, подсчитали эксперты

09:58, 17 мая 2023, ПАИ

Во сколько псковичам обойдутся школьные выпускные детей, подсчитали эксперты из SuperJob.

Выпускные балы после 11 класса обходятся родителям в среднем по России в 16 500 рублей, в Москве — 19 000 рублей, в Петербурге — 18 000, в Пскове – 13 250.



Наряд сына-девятиклассника в Пскове стоит в среднем 12 500 рублей, одиннадцатиклассника — 14 000 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек на 12 000 рублей в 9 классе и на 12 500 рублей в 11 классе.