Два золота завоевала псковичка на турнире по джиу-джитсу

11:29, 17 мая 2023, ПАИ

Две золотых медали выиграла начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Татьяна Клименко на турнире Кубка Дракона по джиу-джитсу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Участниками турнира стали спортсмены из Псковской, Ленинградской, Калининградской областей и других регионов России.

Капитан внутренней службы, многодетная мама Татьяна Клименко дважды поднялась на первую ступень пьедестала почёта. Татьяна Клименко традиционно выступала в разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории 63 килограмма. Три поединка в Gi и два - в NoGi она завершила досрочно разрешенными болевыми и удушающими приемами.

Псковичка представляла свой родной клуб – Академию джиу-джитсу Dragon's Dan Pskov, в котором занимается больше восьми лет. Главным судьей на прошедших состязаниях выступил её тренер, наставник, старший товарищ Федор Шумейко. Именно ему и коллегам по команде особые слова благодарности выразила Татьяна Клименко.

«Спасибо за качественную подготовку наших спортсменов, отличную организацию турнира и, конечно, отдельный поклон за веру в меня – как никогда это придало мне сил и помогло победить», - отметила сотрудник СИЗО-1.