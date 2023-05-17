Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Два золота завоевала псковичка на турнире по джиу-джитсу

Две золотых медали выиграла начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Татьяна Клименко на турнире Кубка Дракона по джиу-джитсу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участниками турнира стали спортсмены из Псковской, Ленинградской, Калининградской областей и других регионов России.

Капитан внутренней службы, многодетная мама Татьяна Клименко дважды поднялась на первую ступень пьедестала почёта. Татьяна Клименко традиционно выступала в разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории 63 килограмма. Три поединка в Gi и два - в NoGi она завершила досрочно разрешенными болевыми и удушающими приемами. 

Псковичка представляла свой родной клуб – Академию джиу-джитсу Dragon's Dan Pskov, в котором занимается больше восьми лет. Главным судьей на прошедших состязаниях выступил её тренер, наставник, старший товарищ Федор Шумейко. Именно ему и коллегам по команде особые слова благодарности выразила Татьяна Клименко.

«Спасибо за качественную подготовку наших спортсменов, отличную организацию турнира и, конечно, отдельный поклон за веру в меня – как никогда это придало мне сил и помогло победить», - отметила сотрудник СИЗО-1. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 мая 2023

Итоги первенства по шахматам среди юниоров подвели в Псковской области
16 мая 2023

Хоккеисты Московской патриархии провели товарищеские матчи в Пскове
16 мая 2023

Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках
16 мая 2023

Псковичи стали бронзовыми призёрами волейбольной лиги в Твери
15 мая 2023

Муниципальный этап Президентских спортивных игр завершился в Псковской области

15 мая 2023

Эксперт назвал популярный вид спорта у псковичей
15 мая 2023

20 мая состоится десятый Зелёный Марафон Сбера
15 мая 2023

Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...