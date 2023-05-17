Маму и двоих малышей соседи вынесли из горящего дома в Серёдке

10:26, 17 мая 2023, ПАИ

Маму и двоих малышей соседи вынесли из горящего дома в Серёдке в Псковском районе. Когда Зинаида поняла, что её дом горит, выход был перекрыт пламенем. В доме кроме неё и двух маленьких дочерей не было никого. Женщина попыталась разбить окно, но у неё ничего не получилось. Едкий дым мгновенно заполнил помещение, и она потеряла сознание.

На помощь пришли соседи: к приезду пожарных мама и малыши были уже спасены.

Семья Андрея и Зинаиды – многодетная. Родители воспитывают пятерых детей. До последнего времени они жили в частном доме в Серёдке. В нём и разместиться все могли, да ещё и участок под огород был.

«Домик этот старенький, принадлежит нашим знакомым, – рассказал Андрей Лобода. – Мы, собственно, попросились в нём пожить, чтобы иметь возможность огород возделывать».

Вечером 27 апреля в доме находились только супруга Андрея с младшими детьми: двухмесячной и двухлетней дочками. Старшие дети гуляли, глава семейства уехал порыбачить. Зинаида кормила малышку в дальней комнате, когда услышала странный треск. Пошла посмотреть, откуда раздаются эти звуки. «Жена открыла дверь, а вся прихожая охвачена пламенем, – говорит Андрей. – Выйти из дома уже возможности не было».

«АиФ-Псков» узнал подробности этой истории.