Обокравшего подворье псковского монастыря бомжа задержали в Санкт-Петербурге

10:40, 17 мая 2023, ПАИ

Подозреваемого в совершении кражи с подворья одного из псковских монастырей задержали в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в августе 2019 года в Псковском районе из дома, расположенного на территории монастырского подворья, у пожилого местного жителя был похищен кошелек с деньгами в сумме более 120 тысяч рублей.

В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по Псковскому району во взаимодействии с Управлением уголовного розыска УМВД России по Псковской области, данное противоправное деяние удалось раскрыть.

Подозреваемым оказался 36-летний безработный мужчина без определенного места жительства. Задержали его в Санкт-Петербурге. По имеющимся сведениям, кражу денег он совершил у своего знакомого, с которым они какое-то время работали вместе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.