Офицерские погоны вручили сотрудникам псковского УМВД

13:18, 17 мая 2023, ПАИ

В УМВД России по Псковской области сотрудникам полиции вручили офицерские погоны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области















В Центре профессиональной подготовки полицейских поздравил заместитель начальника регионального управления, полковник полиции Сергей Ащеулов. Он вручил офицерские погоны слушателям центра под приказ о присвоении сотрудникам полиции первых званий младших лейтенантов полиции.

«Среди офицеров первых званий были удостоены и несколько представительниц прекрасного пола. Коллеги тепло поздравили виновников торжества с памятным событием», — отметили в пресс-службе ведомства.

После завершения обучения в ЦПП УМВД России по Псковской области сотрудники полиции будут выполнять служебные обязанности в разных подразделениях ведомства.