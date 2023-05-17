Офицерские погоны вручили сотрудникам псковского УМВД
В УМВД России по Псковской области сотрудникам полиции вручили офицерские погоны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
В Центре профессиональной подготовки полицейских поздравил заместитель начальника регионального управления, полковник полиции Сергей Ащеулов. Он вручил офицерские погоны слушателям центра под приказ о присвоении сотрудникам полиции первых званий младших лейтенантов полиции.
«Среди офицеров первых званий были удостоены и несколько представительниц прекрасного пола. Коллеги тепло поздравили виновников торжества с памятным событием», — отметили в пресс-службе ведомства.
После завершения обучения в ЦПП УМВД России по Псковской области сотрудники полиции будут выполнять служебные обязанности в разных подразделениях ведомства.