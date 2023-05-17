Медведь вышел к людям в Новоржевском районе

13:58, 17 мая 2023, ПАИ

В Выборской волости Новоржевского района медведь несколько раз вышел к людям, сообщается в группе «Выбор (Новоржевский район)» в соцсети «ВКонтакте».

«Первое место встречи - поворот на деревню Выбор, бежал по полю в сторону Фатьяново. Второе место встречи - на озере», - уточнил автор поста.

Ранее в соцсетях житель Островского района сообщил, что медведь разгромил пасеку в деревне Крешево. «Дядя Миша приходил за мёдом. Съел семь рамок и ушёл спать», - написал мужчина и опубликовал фотографии, на которых видны последствия визита незваного гостя.