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Общество

Медведь вышел к людям в Новоржевском районе

В Выборской волости Новоржевского района медведь несколько раз вышел к людям, сообщается в группе «Выбор (Новоржевский район)» в соцсети «ВКонтакте».

ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Первое место встречи - поворот на деревню Выбор, бежал по полю в сторону Фатьяново. Второе место встречи - на озере», - уточнил автор поста.

Ранее в соцсетях житель Островского района сообщил, что медведь разгромил пасеку в деревне Крешево. «Дядя Миша приходил за мёдом. Съел семь рамок и ушёл спать», - написал мужчина и опубликовал фотографии, на которых видны последствия визита незваного гостя.

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