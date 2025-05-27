Глава Пскова стал гостем программы «Оглавление». Главное

22:43, 27 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

Главное из эфира:

– в Пскове городские власти прагматично подошли к вопросу завершения отопительного сезона: он получился достаточно продолжительным, из-за погоды в этом году отопление пришлось продлевать. В результате отопление в Пскове отключили лишь 15 мая. Продление отопительного сезона в Пскове позволило избежать проблем со здоровьем населения, особенно учитывая риск роста ОРВИ;

– минувший отопительный сезон «получился удачным». «Серьёзных проблем за весь отопительный сезон мы не испытали. Хочу поблагодарить руководство и сотрудников теплосетей за то, что позволили городу без проблем пройти этот период», – отметил Борис Елкин;

– сейчас городские сети готовятся к началу следующего отопительного сезона;

– об отключениях горячей воды в Пскове: это не прихоть предприятия, а период, когда проводятся плановые ремонтные работы. В это время управляющие компании занимаются ремонтом общедомовых сетей, меняют трубы в тепловых сетях и прочищают котельные и котлы. «Сам уже вчера с тазиком как белый человек мылся. Это совершенно нормальный процесс. У меня тоже сейчас нет воды», – рассказал Борис Елкин;

– о масштабной модернизации котельной, обогревающей половину Пскова: сейчас в котельной № 9 ведутся работы по замене одного из четырёх котлов (три из них – рабочие, один – резервный). «Котельная № 9 – самая большая котельная в городе и регионе. Она питает около половины города. Если она выйдет из строя, то это будет глобальная авария, которую будет сложно устранить. Поэтому благодарю Правительство РФ и Минстрой, которые поспособствовали и выделили дополнительные средства на модернизацию», – сказал Борис Елкин;

– также реконструируют котельную № 18, а в Крестах строится новая газовая котельная взамен старой угольной на территории больницы;

– на Запсковье увеличивают диаметр канализации. Подрядчик приступил к работам, там тоже, как и на Завеличье (на пересечении улиц Западной и Крестки), идёт переустройство канализации с увеличением диаметра. Действующая уже не справляется с теми объёмами, которые на неё возложены. Объект реализуется в рамках национального проекта;

– глава Пскова анонсировал предстоящие ограничения движения на улице Некрасова: это необходимо будет для завершения ремонта улицы, перекрытия будут краткосрочными и локальными, их будут стараться делать в выходные дни;

– на улице Некрасова, на участке от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта, полностью завершена замена всех коммуникаций: водопровода, теплосетей, канализации и ливневой канализации;

– особое значение имеет новая ливневая канализация в створе улицы Карла Маркса, которая должна решить проблему подтоплений во время сильных дождей;

– о работе с обращениями псковичей: «В конце апреля, когда была тёплая погода, было много обращений, целый флешмоб в соцсетях. Методично объясняли, с чем связаны задержки отключения отопления, в том числе прикрепляли сводки из прогноза погоды на долгосрочный период, которые показывали морозы в майские праздники и около майских. Это оказалось важно»;

– новые программы и нацпроект помогут улучшить коммуникации в Пскове: «Ведётся большая работа, такой никогда не было. Большое спасибо и правительству Псковской области, и Правительству России, что теперь именно для переустройства сетей есть отдельные программы, в том числе нацпроекты. Это позволяет быстрее привести в порядок наши коммуникации, которые оставляют желать лучшего»;

– заключается контракт на реконструкцию перекрёстка с круговым движением на улицах Инженерной и Индустриальной, который является очагом ДТП. Проект предусматривает сужение кольца с переносом опор освещения и расширением полос движения примерно на полтора метра. Это позволит создать две достаточно широкие полосы и полностью обновить асфальтовое покрытие. Работы планируют завершить до конца лета;

– реконструкция сквера у гостиницы «Рижская» идёт в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект рассчитан на два года, но с подрядчиком ведутся переговоры о выполнении большей части работ в этом году. Планируется обновление дорожек, детской площадки и ремонт популярного у жителей фонтана. Для дорожек планируется использование асфальтового покрытия, что обусловлено практическими соображениями эксплуатации в зимний период и удобством: дети тут ездят на самокатах и велосипедах, а на брусчатке это делать неудобно;

– при преображении сквера у гостиницы «Рижская» никакого массового спила деревьев не будет, уберут только несколько аварийных;

– псковичам предложат придумать новое название для сквера у гостиницы «Рижская»;

– на улице Генерала Маргелова уже уложен нижний слой асфальта и практически завершены тротуары. Планируется дополнительно обустроить освещение на этом участке;

– продолжается ремонт на улице Леона Поземского. Подрядчики приступили к следующему этапу ремонта – от улицы Чудской до Ижорского Батальона;

– улицу Карла Маркса планируют отремонтировать в Пскове. «Не первый день плохо сплю из-за того, что пока не нашли финансирование на ремонт улицы Карла Маркса, который там требуется. Это всё же центр города. К тому же улица ведёт к кремлю. Хочется полностью её обновить, чтобы и гости, и горожане пользовались ею. Это впереди. Надеюсь, что если не в этом, то в следующем году получится реализовать эти планы. Пока ищем все возможные варианты», – отметил глава Пскова;

– строительство школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить в этом году. Сейчас рабочие укладывают асфальт и заканчивают благоустройство. Работы на финишной стадии. Прорабатывается вопрос, чтобы уже осенью дети пошли в эту школу;

– более 80 территориальных общественных самоуправлений (ТОС) действует в Пскове, и все активно принимают участие;

– при перекрытии дорог для спортивных забегов в Пскове выбирается время с минимальным движением транспорта. В забегах и велопробегах, помимо псковичей, участвуют и туристы из других городов. «Люди приезжают ради красивых видов, ради Пскова, чтобы его посмотреть, пробежать по нему. Ну когда ты ещё по Октябрьскому пробежишь или в кремль забежишь, мимо кремля пробежишь? Это история очень интересная, даже с долей определённого романтизма. Я считаю, что людей нельзя лишать этой возможности, учитывая, что это привлекает дополнительных туристов», – сказал Борис Елкин;

– на территории Пскова реализуют грандиозные инвестпроекты, которые влияют на развитие туризма. «У нас не одна гостиница на территории строится, тут большое спасибо правительству Псковской области, что такие грандиозные инвестпроекты реализуются на территории города. Мы всячески оказываем содействие в этом, потому что заинтересованы, чтобы инфраструктура развивалась, в том числе туристическая, у нас идёт рост турпотока. Поэтому нужно, чтобы был бизнес, благо он это делает», – отметил Борис Елкин;

– за последние годы в Пскове открыли беспрецедентное количество ресторанов в Пскове;

– об отмене в Пскове общегородского последнего звонка: «Это была вынужденная мера. Сначала были планы провести общегородской последний звонок, но, пообщавшись с коллективами, с педагогическим сообществом, приняли решение немного перенести праздник. В этом году достаточно плотный график ЕГЭ. Не нужно отвлекать детей от важного процесса, потому что в наше время от ЕГЭ зависит их будущее и поступление. Не то чтобы не хочется для них праздника. Праздника, наоборот, хочется как можно больше им дать в жизни, потому что это наше будущее, дети», – подчеркнул глава Пскова. Сейчас разрабатывается программа общегородского выпускного. «Раз не получилось с последним звонком, то сделаем красивый выпускной», – пообещал глава Пскова.