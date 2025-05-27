Печорский «Хлебный Хутор» посетил ведущий телешоу «Сто мест, где поесть»

23:26, 27 мая 2025, ПАИ

Ведущий телешоу «Сто мест, где поесть» Александр Белькович посетил «Хлебный Хутор», расположенный в Печорском округе. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Телеканал СТС посвятил съёмки псковской гастрономии. «Мы с радостью потчевали дорогих гостей нашими псковскими блюдами. В меню были кундюмы, картофельное пюре с котлетами из щуки, каша гороховая со снетком, щи по-псковски, печорский пряник, хлеб на закваске. А между этим снимали процесс выпечки хлеба в печи», – рассказали владельцы заведения.

Ранее сообщалось, что съёмки с Александром Бельковичем прошли на фестивале «Моя еда» и в Псковском музее-заповеднике.