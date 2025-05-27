В России выявили четыре случая заражения новым вариантом коронавируса

23:52, 27 мая 2025, ПАИ

В России зарегистрировали четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, появление этого варианта вызывает опасения, но ситуация находится под контролем.

Также она отметила, что этот геновариант не вызывает более тяжёлого течения болезни. «Он протекает так же, как и обычный коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы – мы уже это определили – работают и выявляют новый коронавирус», – сказала Анна Попова.

Ранее сообщалось, что 1 997 случаев ОРВИ зарегистрировано в Псковской области с 19 по 25 мая.