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Общество

Подвальные ямы в известняковых постройках были типичны для Завеличья несколько веков назад

Об итогах археологических раскопок на Завеличье в Пскове вблизи Мирожского монастыря рассказали археологи. Лекцию на эту тему прочёл старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Алексей Фисенко, сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Фото: телеграм-канал «Псковская археология»

Раскоп (Климентовский 13 раскоп) располагался в южной части исторического района Завеличье, рядом с Мирожским монастырем. По словам специалистов, во время работ были раскрыты три подвальные ямы, выдолбленные в известняковом материке.

Исследованная постройка № 1 была заполнена серым слоем и содержала керамику XIV–XVII веков. В нижней части подвала фиксировался горизонт пожара. Постройка № 2 была заполнена слоем, насыщенным известняковыми плитами. В углу были выявлены основание печи и остатки ступеней. Ещё одна постройка была засыпана мусором более позднего времени и содержала в основном керамику и находки конца XVII – XIX века, в углу также были выявлены ступени, выбитые в скале.

«Интересно, что технология устраивать подвальные части построек в известняковой скале является одной из распространённых на Завеличье традиций. При раскопах прошлых лет были раскрыты аналогичные подвальные ямы, датирующиеся XV–XVI веками», – отметили археологи.

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