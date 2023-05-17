Опубликовано видео задержания виновных в похищении псковского бизнесмена

14:55, 17 мая 2023, ПАИ

Двух мужчин осудили за похищение человека из корыстных побуждений в Псковской области. Преступление произошло в ночь с 13 на 14 мая в 2021 году. Об этом ПАИ сообщили в следственном управлении СК по региону.

Суд признал достаточными доказательства прокуроров для вынесения приговора в отношении двух лиц. Мужчин обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).

Подсудимые, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, объединенные по этническому принципу, напали на потерпевшего, который находился в салоне своего автомобиля на окраине Пскова, для получения у родственников потерпевшего выкупа в размере 2 миллионов долларов США за его освобождение.

«Жестоко избив мужчину спортивной битой, пистолетом и другими предметами, похитители сковали его руки наручниками, а голову и ноги обернули липкой лентой, после чего поместили в кузов его же автомобиля и увезли за пределы региона. Почти месяц похитители жестоко избивали потерпевшего, записывая аудиосообщения родственникам и требуя деньги за его выкуп», - рассказали в СК.

В целях конспирации предполагаемые злоумышленники четыре раза меняли локацию в арендованных коттеджах в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вплоть до 11 июня 2021 года, когда потерпевшего освободили сотрудники полиции из Псковской области, ГУУР МВД России при силовой поддержке бойцов спецназа. Тогда также сотрудники ведомств задержали похитителей.

В рамках расследования уголовного дела специалисты провели свыше трёх десятков криминалистических и медицинских судебных экспертиз, в числе которых были генетические, одорологические (запаховых следов) и иные. Также сотрудники прокуратуры изъяли пистолет, бейсбольную биту, наручники и другие предметы, которые задержанные лица использовали при совершении преступления. По существу предъявленных обвинений допрошенные лица подробно рассказали об обстоятельствах совершенного ими преступления.

Виновным назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть и семь лет соответственно. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.