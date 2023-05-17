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Специальная военная операция сплотила общество – Александр Голышев

Специальная военная операция сплотила общество и пробудила в людях лучшие чувства, уверен российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Просто сочувствовать им уже недостаточно. Псковичи, как и большинство россиян, стремятся практически оказывать помощь бойцам СВО. Открытие волонтерского швейного цеха в Доме офицеров Острова-3 – прекрасный тому пример. Здесь слово не расходится с делом! Работа волонтёров на благо участников СВО стала их гражданской потребностью и патриотическим долгом».

По словам Александра Голышева, подобные инициативы требуют внимания и поддержки. «Очень важно, что губернатор Михаил Ведерников оценил это и при всей занятости смог встретиться и поблагодарить волонтёров. Движение – все для помощи бойцам СВО, все для достижения скорейшей победы – ширится и находит выражение в новых инициативах неравнодушных людей», – подчеркнул он.

Напомним, что 12 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников навестил команду волонтёров Островского района, которые шьют вещи для мобилизованных, находящихся в зоне специальной военной операции.

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