Жители Острова-3 организовали цех по пошиву вещей для участников СВО

18:51, 12 мая 2023, ПАИ

Команду волонтёров, которые шьют вещи для мобилизованных, находящихся в зоне СВО, навестил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в завершение рабочего визита в Островский район. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Волонтёры организовали в местном Доме офицеров швейный цех. Женщины приходят сюда после работы и в выходные, сообща готовят к отправке в зону боевых действий свои изделия. Начинали они с пошива нижнего белья и балаклав. Сейчас научились делать элементы экипировки, приближенную к тактической одежде.

По словам одной из швей, здесь концентрируются все силы для оказания помощи бойцам СВО: «Одни приносят ткани и деньги, другие помогают мастерством. На призыв о помощи откликаются и дети, и бабушки». «Все стараются нам помочь чем могут», — отметила волонтёр.

«Мы не исключение», — заметил Михаил Ведерников и обещал помочь цеху с новыми швейными машинами. Губернатор высоко оценил стремление жителей военного городка безвозмездно помогать мобилизованным и поблагодарил добровольцев за их гражданскую позицию.