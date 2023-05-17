Глава Дедовичского района проконтролировал строительство моста к Псковской ГРЭС

18:27, 17 мая 2023, ПАИ

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев проконтролировал ход строительных работ на мосту, расположенном на объездной дороге по направлению к Псковской ГРЭС, сообщает газета «Коммуна».

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«В настоящее время выполняем устройство обочин для укладки асфальта, рекультивацию территории и укрепляем берега гибкими плитами», — прокомментировал работы начальник строительного участка ООО «Балтийский берег» Игорь Родионов.