Журналисты ПАИ получили премию правительства региона за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

18:18, 17 мая 2023, ПАИ

Журналисты ПАИ получили премию правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия в 2023 году.

Так, автор фильмов, журналист Лариса Малкова, режиссёр Иван Лопаев и заместитель директора, начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова удостоены награды за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

Напомним, что в 2021 году Псковское агентство информации при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области запустило уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Каждый из десяти эпизодов раскрывает уникальную историю храмов и знакомит зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами зданий. В съёмках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

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