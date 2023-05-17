Порховича осудят за кражу денежных средств с карты жителя Санкт-Петербурга

19:08, 17 мая 2023, ПАИ

В Порхове будут судить мужчину, который похитил денежные средства с банковской карты жителя Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокурором Порховского района утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т. е. в совершении тайного хищения чужого имущества с банковского счёта.

В ходе предварительного расследования установлено, что житель Порховского района 17 января 2023 года, находясь в гостях у жителя Санкт-Петербурга в с. Павы Порховского района, в кармане куртки потерпевшего обнаружил банковскую карту, которую похитил и стал оплачивать ею покупки в различных магазинах Порховского района в период с 18 по 19 января 2023 года, тем самым совершив хищение находящихся на банковском счёте денежных средств.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.