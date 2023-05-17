Борис Елкин поздравил победителей Всероссийских соревнований по брейкингу

19:51, 17 мая 2023, ПАИ

Борис Елкин провёл встречу с победителями и призёрами Всероссийских соревнований по брейкингу, которые прошли в Пскове 6–7 мая. Об этой встрече глава города Пскова сообщил в своём телеграм-канале.

Сегодняшние гости — члены юношеской сборной России по брейкингу, победители и призёры всероссийских соревнований, которые 6–7 мая впервые прошли в Пскове и стали рекордными по количеству участников. Более 600 танцоров из 45 городов страны боролись за звание лучших, а сборная Псковской области завоевала восемь медалей разного достоинства.

По словам Бориса Елкина, он с удовольствием поздравил ребят и тренеров с успехом, а также обсудил с руководителями центра планы развития брейк-данса в городе.

«Они попросили помочь в создании площадки для уличных мероприятий, а также посодействовать в организации квеста по историческому центру Пскова для приезжих спортсменов. Есть и ещё одна задумка — проводить в школах бесплатные мастер-классы, чтобы привлечь молодёжь к занятию спортом», — отметил глава города Пскова.