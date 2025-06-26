Кто на кого напал? В Пскове открылась выставка, развенчивающая мифы о войне с фашистами

11:30, 26 июня 2025, ПАИ

Выставка «80 лет Великой Победе. Факты против мифов» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Экспозиция посвящена опровержению распространённых мифов о Великой Отечественной войне на основе исторических документов. Один из стендов «Когда жертва напала на агрессора?» развенчивает утверждение о якобы подготовке СССР к вторжению в Европу, что по мифу вынудило Германию напасть 22 июня 1941 года в целях самозащиты. Также опровергаются мифы о массовых расстрелах отступающих частей Красной армии заградительными отрядами НКВД и о боевом духе солдат, якобы основанном исключительно на страхе.

Отдельный раздел посвящён освобождению концлагеря Освенцим 27 января 1945 года войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Выставка уточняет, что название фронта отражает территорию боевых действий, а не этнический состав солдат, включавших русских, украинцев, белорусов, татар, казахов и представителей других народов.

Выставка открыта до 1 июля 2025 года. Посетители могут проверить свои знания по истории и ознакомиться с уникальными материалами.

Проект реализовал Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и интернете совместно с фондом «История Отечества» при поддержке губернатора Псковской области, председателя регионального Совета отделения Российского исторического общества Михаила Ведерникова и исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслана Гагкуева.