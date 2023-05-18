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Арина Капустница наступила по народному календарю

Память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников, чтут православные христиане, пишет calend.ru.

Она родилась в I веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Ее обучением занимался наставник Апелиан, который был христианином, хотя и скрывал это.

Впоследствии девушка и сама приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель — Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и Ирина, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

На Арину, как и на Мавру, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.

Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых. При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».
 

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