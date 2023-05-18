Как постоять на голове в кабинете главы

10:23, 18 мая 2023, ПАИ

Юные псковские брейкеры исполнили фрагменты своих танцевальных номеров не где-нибудь, а в мэрии под аплодисменты главы Пскова Бориса Елкина, его первого заместителя Ирины Ивановой и начальника управления культуры Дмитрия Яковлева.

Понятно, что не просто так они кинулись танцевать, а после просьбы и беседы с руководителями города. Маленьких и юных танцоров (их возраст от 6 до 16 лет) и их руководителей Кирилла и Кристину Кочневых пригласил на чашку чая глава города. И они не просто танцоры, а победители и призеры Всероссийских соревнований по брейкингу, которые проходили в Пскове 6 и 7 мая.

Эти соревнования стали рекордными по участникам за всю историю их проведения: 603 спортсмена из 45 городов и 30 субъектов РФ.

Воспитанникам хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» есть чем похвастать перед главой города – призовые места во всех возрастных категориях! Сначала малыши, а самым маленьким танцорам по шесть лет, слушали руководителя, а потом, видимо, поняв, что про них не скажут, сначала робко, потом увереннее стали напоминать: «А еще у меня первое место! И у меня!».

Еще бы! Ведь «…Хоть Отбавляй!» сегодня – самая большая брейк-данс-школа в России, где ребята занимаются с 2009 года. Ее воспитанники показывают одни из самых лучших результатов в России. А последние соревнования показали такой организаторский уровень, что теперь ежегодно они будут проходить в Пскове.

Всего брейк-дансом в Пскове занимается около 360 спортсменов от трёх и до… да хоть до какого возраста, есть и те, кому 40+, потому как родителям тоже приходится осваивать мастерство танца, чтобы поддержать ребёнка.

«Ого, – улыбнулся Борис Елкин, – пожалуй, и мы займемся брейком!»

Воодушевленные такой поддержкой и заинтересованностью главы, ребята стали смелее уплетать пирожные, запивая чаем, и рассказывать, что половина спортсменов занимаются для души и только другая – ради участия в соревнованиях. Ведь брейк – это большая радость, он тоже, условно, конечно, имеет две составляющие – спорт и искусство.

На вопрос Бориса Елкина, какая поддержка нужна от города, спортсмены сообщили, что хорошо бы иметь площадку для уличных занятий, увы, просто площадка, а Ирина Иванова предложила вариант той, что возле амфитеатра в Детском парке, не подходит – нужна гладкая поверхность типа наливного пола, ведь ряд движений предусматривает скольжение.

А ещё Кирилл Кочнев поделился планами: летом они хотят провести квест по танцевальному ориентированию в разных частях Пскова.

Есть и ещё мысль – проводить в школах бесплатные мастер-классы по брейк-дансу, но тут надо успеть все сделать до начала учебного года.

«Поддержим, конечно, отличные начинания, это привлечет в спорт большое количество молодёжи», – сказал Борис Елкин.

А Ирина Иванова не могла не поговорить с ребятами о наболевшем, о вандализме, сообщения о фактах которого поступают очень часто: то столы перевернут в Финском парке, то фонари разобьют, ведь это подростки действуют. «Значит, им чего-то не хватает? Как вы думаете, в чем причина?»

«Нам кажется, им не хватает внимания, а им таким образом хочется выделиться. Вот мы выступаем, на нас смотрят. Они, наверное, не знают, что есть такие места, как у нас, куда можно пойти и прекрасно с пользой для души и тела провести время. Пусть к нам приходят!» – предложили танцоры.

«Им не хватает наставников, лидеров направлений, которые сами горят своим делом, – считает Кристина Кочнева. – Мы стараемся ребят подтягивать к нам, искать кадры. А у родителей, увы, не хватает времени».

Борис Елкин в завершение встречи поздравил руководителей и ребят центра «…Хоть Отбавляй!» с успехами, вручив грамоту и цветы самым маленьким спортсменам, которых ждут новые соревнования – чемпионат области, Северо-Запада и России.

***

На данный момент команда Псковской области насчитывает более 500 воспитанников: 360 - Псков и Псковский район; 150 - в девяти районах Псковской области: Дедовичи, Бежаницы, Пушкинские Горы, Дно, Опочка, Печоры, Порхов, Остров, Палкино.

Воспитанники хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» принесли максимальное количество баллов Псковской области в рамках XI летней спартакиады учащихся за счёт победы в командном зачёте среди всех регионов России в дисциплине брейкинг (1-4 июля 2022 года, Архангельск).

Двое воспитанников являются членами юношеской сборной России по брейкингу.