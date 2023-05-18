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Происшествия

150 тысяч рублей заплатит псковский предприниматель за продажу контрафактного алкоголя

Псковский предприниматель привлечен к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без сопроводительных документов. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде.

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел десять дел в отношении индивидуального предпринимателя о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, определенных федеральным законом).

Ранее предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности, поэтому суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей за каждое правонарушение, всего 150 000 рублей.

15 дел в отношении бизнесмена о привлечении к административной ответственности суд ещё не рассмотрел. По одному делу суд отказал в удовлетворении требований.

Ранее сообщалось, что продавец контрафактного алкоголя в псковских кафе «Паб» оштрафован на 4 млн рублей.

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