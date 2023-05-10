Продавец контрафактного алкоголя в псковских кафе «Паб» оштрафован на 4 млн рублей

16:04, 10 мая 2023, ПАИ

В 2023 году ООО «Асти» оштрафовано на сумму более чем 4 млн рублей за оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов. Арбитражный суд Псковской области рассмотрел 21 дело в отношении ООО «Асти» о привлечении компании к административной ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Как следовало из материалов дел, сотрудники УМВД России по Пскову провели проверку соблюдения законодательства в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в псковских кафе «Паб». В результате полиция установила факты продажи алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота.

«Товаросопроводительной документации на алкогольную продукцию обществом ни при производстве по делу об административном правонарушении, ни в суд представлено не было», - рассказали в пресс-службе.

Действия общества образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

В результате суд назначил обществу наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей за каждое правонарушение. Всего в общей сумме на 4,2 млн рублей.