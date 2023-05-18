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Происшествия

Полиция установила разгромивших туалет в псковском парке Строителей подростков

Полиция установила виновных по факту повреждения общественных туалетов в парке Строителей в Пскове. Ими оказались пять несовершеннолетних местных жителей. Возраст подростков 15-16 лет – это учащиеся школы № 22 и 1-й вечерней школы города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Вечером подростки сломали дверь, разбили окна, выворотили стены уборных кабинок и разрисовали их маркерами.

Фото: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Среди портящих имущество были в том числе и девочки. Свои действия подростки снимали на камеру, за кадром видео слышны призывы ломать двери туалета. Полицейским подростки сообщили, что мотив содеянного – хулиганство. В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 

Напомним, эту ситуацию также прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

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