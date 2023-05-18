Более 20 тонн бразильских лаймов запретили ввозить в Псковскую область

13:15, 18 мая 2023, ПАИ

Более 20 тонн бразильских лаймов запретили ввозить в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» сотрудники управления выявили нарушения при попытке ввоза партии лаймов происхождением из Бразилии. 20,2 тонны цитрусовых фруктов перевозились автомобилем из Нидерландов в Санкт-Петербург.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что сведения на маркировочных этикетках не соответствуют данным, которые были указаны в фитосанитарном сертификате.

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз 20,2 тонны цитрусовых на территорию России был запрещен.