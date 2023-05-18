Еду украла женщина из магазина в Великих Луках
Росгвардия задержала женщину, которая подозревается в краже продуктов из магазина на улице Клевцова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанку, которая похитила из торгового зала продукты.
Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.
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