Еду украла женщина из магазина в Великих Луках

13:08, 18 мая 2023, ПАИ

Росгвардия задержала женщину, которая подозревается в краже продуктов из магазина на улице Клевцова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанку, которая похитила из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.