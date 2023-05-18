Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Еду украла женщина из магазина в Великих Луках

Росгвардия задержала женщину, которая подозревается в краже продуктов из магазина на улице Клевцова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанку, которая похитила из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 мая 2023

Вывоз старинных монет из Псковской области в Эстонию пресекли таможенники
18 мая 2023

Водитель «Саньенг» пострадал в результате столкновения с фурой в Куньинском районе
18 мая 2023

Полиция установила разгромивших туалет в псковском парке Строителей подростков
18 мая 2023

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
17 мая 2023

Пенсионер-велосипедист пострадал в результате ДТП в Острове
17 мая 2023

Высокопатогенный грипп птиц выявлен в соседних с Псковом областях

17 мая 2023

Порховича осудят за кражу денежных средств с карты жителя Санкт-Петербурга

17 мая 2023

Опубликовано видео задержания виновных в похищении псковского бизнесмена

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...