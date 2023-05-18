Не менее 48 тысяч гостей могут посетить Дни пушкинской поэзии в Псковской области

11:53, 18 мая 2023, ПАИ

Организаторы Дней пушкинской поэзии и русской культуры рассчитывают, что не менее 48 тысяч гостей посетят мероприятие в этом году. Об этом сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Первый год для меня достаточно памятный, так как практически с драками люди, которые не бронировали билеты заранее, отвоевывали автобусы. Наша задача сделать трансфер максимально комфортным, чтобы не было никаких проблем», - рассказала Татяна Мартынова.

По словам креатив-менеджера ТКД Псковской области Дмитрия Волхонова на территории Пушкинских Гор будут организованы парковки, как и в прошлом году, а от Пскова будет ходить автобус.

«Наша мечта, чтобы увеличилось количество рейсовых автобусов в день, но пока вопрос решается. Парковочные места – по моим меркам там может разместиться машин 500. Также будет шаттл, где можно подождать автобус», - подчеркнул Дмитрий Волхонов.