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Культура

Поэтический ринг пройдёт на Днях пушкинской поэзии в Михайловском

Поэтический ринг пройдёт на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Андрея Степанова / ПАИ

«Поэтический ринг - это такая история про поэтический бой. Мы построим настоящий ринг на территории поляны, где будут биться рэперы, современные поэты», - рассказал креатив-менеджер ТКД Псковской области Дмитрий Волхонов.

Директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова отметила, что это будет импровизация на тему А. С. Пушкина. Артисты примерят на себя образы из пушкинских произведений и своими импровизациями будут биться на ринге.

Дмитрий Волхонов подчеркнул, что поэзия будет звучать на всех площадках, которые будут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры.

«Я больше скажу, я не знаю, состоится или нет, очень надеюсь, мы сейчас ведём переговоры с китайцами. К нам китайцы приедут читать Пушкина. Сейчас как раз обсуждаем графики ребят, когда они смогут почитать. Это студенты, которые учатся в Санкт-Петербурге и Москве. Собственно, с визитом они приезжают к нам, и надеюсь, что это тоже будет интересный опыт», - сказала Татьяна Мартынова.

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