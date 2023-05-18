Островский клуб единомышленников посетил мужской монастырь

19:33, 18 мая 2023, ПАИ

Клуб «Лира» посетил в Столбушине скит Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря, сообщает газета «Островские вести».

Интересы у участников клуба с давних пор, помимо культурных, ещё и православные. Посещая монастыри и храмы региона, участники обогащаются опытом, к ним приходит понимание того, как живёт и чем дышит церковь.

«В Свято-Успенском Святогорском мужском монастыре отстояли службу, были в восторге от рассказа отца Климента о строительстве храма Успения Пресвятой Богородицы, о его приделах (Сергия Радонежского, Николая Угодника), об иконах в иконостасе и в храме. Побывали в трапезной, где нас угостили обедом. Возвращаясь домой, заехали в женский скит в дер. Извоз, а затем — за водой в дер. Сорокино-Жуки, где стоит часовня Параскевы Пятницы и есть источник (колодец) с вкусной водой», — поделилась организатор поездки Алла Васильева.