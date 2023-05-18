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Общество

Определился обладатель кубка Псковской области по шахматному блицу

Фото пресс-службы Федерации шахмат Псковской области

Подведены итоги открытого личного Кубка Псковской области по блицу им. В. Н. Ленчукова, который прошёл в городе Великие Луки, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Псковской области.

Турнир посвящён известному детскому шахматному тренеру из Великих Лук Виктору Ленчукову, который подготовил многих великолукских ребят, ставших победителями и призёрами муниципальных, областных и всероссийских соревнований по шахматам.

Организаторами проведения соревнования выступили Федерация шахмат Псковской области и комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнований — спортивный судья первой категории Максим Трефилов (Великие Луки). Турнир включён в обсчёт международного и российского шахматного рейтингов. В соревновании приняло участие 46 шахматистов: восемь спортсменов из Пскова, два спортсмена из Куньинского района, три спортсмена из Пыталовского района, 33 спортсмена из Великих Лук.

По результатам 11 туров первое место занял кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков  (Псков), набрав 10 очков из 11 возможных.

Вторым к финишу пришёл кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев (Великие Луки), который набрал 9,5 очка из 11 возможных.

Третье место занял кандидат в мастера спорта России Валентин Власов (Великие Луки): 8,5 очка из 11 возможных.

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