Определился обладатель кубка Псковской области по шахматному блицу

21:18, 18 мая 2023, ПАИ

Подведены итоги открытого личного Кубка Псковской области по блицу им. В. Н. Ленчукова, который прошёл в городе Великие Луки, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Псковской области.

Турнир посвящён известному детскому шахматному тренеру из Великих Лук Виктору Ленчукову, который подготовил многих великолукских ребят, ставших победителями и призёрами муниципальных, областных и всероссийских соревнований по шахматам.

Организаторами проведения соревнования выступили Федерация шахмат Псковской области и комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнований — спортивный судья первой категории Максим Трефилов (Великие Луки). Турнир включён в обсчёт международного и российского шахматного рейтингов. В соревновании приняло участие 46 шахматистов: восемь спортсменов из Пскова, два спортсмена из Куньинского района, три спортсмена из Пыталовского района, 33 спортсмена из Великих Лук.

По результатам 11 туров первое место занял кандидат в мастера спорта России Григорий Шаранков (Псков), набрав 10 очков из 11 возможных.

Вторым к финишу пришёл кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев (Великие Луки), который набрал 9,5 очка из 11 возможных.

Третье место занял кандидат в мастера спорта России Валентин Власов (Великие Луки): 8,5 очка из 11 возможных.