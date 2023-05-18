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Общество

Моральную компенсацию выплатит хозяин собаки за убийство кота псом

Суд в Коми назначил компенсацию морального вреда за гибель кота, сообщил корреспондент «Российской газеты».

Третий кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: виновники гибели чужого домашнего животного обязаны выплатить безутешному владельцу компенсацию морального вреда. Если же чужого кота загрызла собака, заплатить должен хозяин пса. Теперь на такие правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции.

Драма разыгралась год назад в Сыктывдинском районе Республики Коми. Собака, гулявшая сама по себе без поводка и намордника, погналась за котом породы мейн-кун и убила его.

«При просмотре записей видеонаблюдения установлено, что собака, принадлежащая М., загнала кота за сарай, — рассказывают в суде. — Судом изучены представленные истцом видеозаписи, и установлено, что на них запечатлена придомовая территория дома истца, по территории которой ходят собаки ответчика, кроме того, на записи видно, как собаки ответчика гонятся за котом истца. Фотографии трупа кота подтверждают наличие у него значительных телесных повреждений, приведших к смерти».

Труп кота был обнаружен супругом хозяйки за сараем. «Узнав о произошедшем, истец почувствовала сильное недомогание, вызвала скорую помощь. Смерть кота явилась для неё невосполнимой утратой», — продолжают в суде.

Гражданке в тот день пришлось вызывать скорую помощь и пить лекарства. Некоторые домашние животные с виду такие маленькие, но место в нашей жизни занимают большое. Потому не надо объяснять, как больно было хозяйке.

Суды, рассмотрев дело, признали, что хозяин собаки обязан выплатить 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Третий кассационный суд признал это решение правильным.

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