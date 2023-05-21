Правительство расширило поддержку производителей товаров для людей с инвалидностью

22:46, 20 мая 2023, ПАИ

Правительство приняло решение расширить доступ производителей товаров для инвалидов к мерам государственной поддержки, сообщается на сайте правительства.

Постановлением внесены изменения в правила предоставления субсидии из бюджета РФ на комплексные проекты разработки, испытания и выпуска новой продукции реабилитационной направленности. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Как отметили в кабмине, в настоящее время претендовать на субсидии могут организации из специального перечня субъектов экономической деятельности, которые производят продукцию реабилитационной индустрии. «Новое постановление даст возможность получать господдержку предприятиям, которые в этот перечень пока не входят», — говорится в сообщении. Для этого им нужно предоставить в Минпромторг необходимые для включения в перечень документы. Также требуется подтвердить наличие не менее 90 % выручки от реализации реабилитационной продукции в текущем календарном году, уточнили в кабмине.

Для получения господдержки организации должны пройти конкурсный отбор. В комиссию, которая оценивает претендентов, входят представители Минпромторга, Минфина, Минтруда, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда и отраслевые эксперты.