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Спорт

Чемпионат Псковской области по настольному теннису организуют в Печорах

27 мая в Печорах состоится командный чемпионат Псковской области по настольному теннису, сообщается в группе «Настольный теннис. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Зарегистрировано шесть команд, и организаторы приняли решение об изменении формата проведения соревнований: чемпионат пройдёт в один этап по круговой системе.

Команды – участницы встречи:

1. Nordman 1, Псков (Барышников В., Швецов А., Шудегов В., Дмитирев О.): 1 982 — рейтинг основного состава.

2. «АТМА», Великие Луки (Осипов А., Павлов П., Голишев А., Седунов М.): 1 836 — рейтинг основного состава.

3. «Луки-Энергия», Великие Луки (Сапиташ Н., Краснов М., Корольков Е., Корнев А.): 1 804 — рейтинг основного состава.

4. Nordman 2, Псков (Бутырко С., Филиппов Н., Марцеха М., Левин М.): 1 725 — рейтинг основого состава.

5. «Дружина Довмонта», Печоры (Терашкевич С., Горбачев Д., Будуштяну Е., Ильин В., Пииримяги А.): 1 538 — рейтинг основного состава.

6. Nordman 3, Псков (Михайлов В., Рузиев Р., Чугаев А., Деревянченко А.): 1 074 — рейтинг основного состава.

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