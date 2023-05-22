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Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в апреле продолжила снижаться

Годовая инфляция в Псковской области в апреле 2023 года снизилась на 1,9 п. п. до 2 %. Годовой темп прироста цен в регионе сложился ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (2,6 %) и в целом по стране (2,3 %). Об этом ПАИ сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В апреле снижение инфляции в Псковской области было наиболее заметным среди регионов СЗФО. В области продолжили дешеветь в годовом выражении мясопродукты. Это было связано в том числе с увеличением производства на местных предприятиях.

Годовая инфляция продолжала замедляться из-за эффекта высокой базы: в расчете инфляции за последние 12 месяцев перестал учитываться значительный ценовой всплеск апреля прошлого года. В тот период цены резко возросли на фоне удорожания импортного сырья и осложнения логистики.

«В апреле этого года рост цен оставался умеренным. Факторами замедления инфляции в Псковской области стали расширение предложения ряда товаров и снижение давления со стороны издержек производителей отдельных видов продовольствия. Так, цены на продукты в среднем снизились, а прирост цен на непродовольственные товары и услуги замедлился», – сообщил главный экономист отделения Псков Банка России Александр Иванов.

Среди продовольственных товаров в апреле замедлился рост цен на молочную продукцию. Кроме того, снизились годовые темпы прироста цен на кондитерские и хлебобулочные изделия, а макароны стали стоить дешевле, чем год назад.

Эффект высокой базы привел к замедлению роста цен на одежду, мебель, а также на парфюмерию и косметику, в том числе благодаря расширению производства отечественной продукции и налаживанию импортных поставок.

Также в регионе в годовом выражении подешевели авиабилеты, отмечено снижение темпа прироста цен на медицинские услуги.

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