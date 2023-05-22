Автомобиль подожгли в Великих Луках

10:10, 22 мая 2023, ПАИ

Возгорание произошло в автомобиле Land Rover 2008 года выпуска на проспекте Ленина в Великих Луках. Вызов поступил в 3:12 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек. Огнём повредило пластиковые элементы, лакокрасочное покрытие, а также разрушилось остекление лобового стекла и передней левой двери, оплавилась панель приборов и повредилась обшивка салона.

В рядом стоящем автомобиле Lada XRAY 2018 года выпуска оплавилась задняя фара. Предположительной причиной происшествия является поджог.

«Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных спасено два автомобиля», - отметили в МЧС.