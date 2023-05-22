Вооруженный ножом пскович похитил деньги из кафе
Мужчина, угрожая ножом, похитил деньги из кафе в Пскове 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
«Однако вскоре его задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый 30-летний пскович», - рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведётся расследование.
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