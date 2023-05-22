Пскович залез в окно второго этажа и похитил телефон у знакомого

13:46, 22 мая 2023, ПАИ

Неизвестный мужчина похитил из квартиры дома на улице Советской через незакрытое окно смартфон. Преступление произошло 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Владелец телефона обратился в полицию. «Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники УМВД задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный пскович. Похищенный мобильный он успел уже продать.

По версии следствия, подозреваемый вместе с потерпевшим выпивали спиртное. Потом хозяин заснул, а гость ушёл. Однако затем мужчина решил вернуться и по пожарной лестнице забрался на второй этаж, залез через открытое окно в жилище, откуда и похитил телефон.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.