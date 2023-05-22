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Общество

Российские фермы вынуждены прибегать к истреблению поголовья птицы из-за гриппа

Для предотвращения распространения эпидемии высокопатогенного птичьего гриппа, как правило, прибегают к истреблению поголовья птицы на заражённых фермах. Об этом заявила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Так, Вера Баданина привела свежий случай массовой гибели птицы на птицефабрике «Романовская» в посёлке Фоминское Ярославской области. Там от высокопатогенного вируса могло погибнуть около трёх тысяч кур при поголовье в сотни тысяч кур. На данном эпизоотическом участке введён карантин по птичьему гриппу.

По сообщениям департамента ветеринарии Ярославской области, на данный момент в ООО «Птицефабрика «Романовская» проводятся мероприятия по уничтожению кур, погибших от высокопатогенного гриппа птиц.

«Вирус сохраняется в трупе птицы до года. Поэтому необходимо его утилизировать — обязательно уничтожить и сжечь», — отметила эксперт.

Это делается для того, чтобы воспрепятствовать распространению болезни. Также используются строгие правила для дезинфекции спецодежды при контакте с заражённой птицей.

Выявить наличие инфекции у птицы наверняка помогут только лабораторные исследования, отметила специалист. Но есть общие признаки, указывающие на болезнь: почернение гребешка у куриц, отказ от корма, нарушение координации движения снижение, яйценоскости, повышение температуры.

При этом Вера Баданина подчеркнула, что любые случаи внезапной болезни птиц на промышленном предприятии или частном участке обязательно должны быть изучены ветеринарными службами.

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