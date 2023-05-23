Упражнения для осанки покажут псковичам в новом выпуске «Секреты тела»

15:01, 22 мая 2023, ПАИ

Новый, 19-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» во вторник, 23 мая, в 7:30.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о том, как укреплять и поддерживать осанку при сколиозе и других деформациях, а также как связаны нарушение дыхания с деформацией позвоночного столба.

В программе специалисты покажут простые упражнения для правильной осанки и комплекс дыхательной гимнастики, которые можно выполнять в домашних условиях.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» смотрите в субботу, в 9:50 на телеканале «Первый Псковский».