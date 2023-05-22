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Общество

Псковичам напомнили о запрете складирования автошин на контейнерных площадках

Факт масштабного складирования автомобильных шин на контейнерной площадке в Пскове установили специалисты филиала ООО «Экопром» в рамках ежедневного мониторинга. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка Псков»

Контейнерная площадка расположена по адресу: Псков, Крестовский переулок, 20. В результате указанных действий на контейнерной площадке была организована несанкционированная свалка.

«Все говорят о том, что должно быть чисто, критикуют чиновников и винят всех, кроме себя. А может, для начала нужно обратить внимание на свои собственные действия?» - отмечается в сообщении компании.

Напоминаем, что складирование автомобильных шин на площадках является недопустимым. Автомобильные шины не относятся к ТКО и подлежат утилизации специализированными организациями, осуществляющими данный вид деятельности и имеющими соответствующую лицензию.

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