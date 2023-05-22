Валентина Понизовская поблагодарила ТОСы за взаимодействие и инициативность

16:55, 22 мая 2023, ПАИ

За активность и инициативность поблагодарила ТОСы председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская на торжественном мероприятии, передаёт корреспондент ПАИ.

«Хочу поблагодарить всех активных граждан – всех, кто не считается со своим личным временем и благоустраивает территории городов и деревень. Вы делаете краше не только свою жизнь, но и жизнь своих соседей. Спасибо за ваше активное взаимодействие с органами местного самоуправления. ТОСы – наши помощники, партнёры и коллеги. Именно такая командная работа стала возможной благодаря поддержке губернатора Михаила Юрьевича [Ведерникова. – Прим. ред.], председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Конечно, именно финансовая поддержка тех проектов дала стимул к созданию и развитию ТОСов. Это не предел, мы ещё много чего успеем сделать!» – сказала Валентина Понизовская.

Она также отметила, что Ассоциация максимально старается внедрять новые формы работы ТОСов, и добавила, что «Медиацентр 60» выпускает приложение в районных газетах, где можно получить всю необходимую информацию о работе ТОСов.