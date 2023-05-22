Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Валентина Понизовская поблагодарила ТОСы за взаимодействие и инициативность

За активность и инициативность поблагодарила ТОСы председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская на торжественном мероприятии, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

«Хочу поблагодарить всех активных граждан – всех, кто не считается со своим личным временем и благоустраивает территории городов и деревень. Вы делаете краше не только свою жизнь, но и жизнь своих соседей. Спасибо за ваше активное взаимодействие с органами местного самоуправления. ТОСы – наши помощники, партнёры и коллеги. Именно такая командная работа стала возможной благодаря поддержке губернатора Михаила Юрьевича [Ведерникова. – Прим. ред.], председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Конечно, именно финансовая поддержка тех проектов дала стимул к созданию и развитию ТОСов. Это не предел, мы ещё много чего успеем сделать!» – сказала Валентина Понизовская.

Она также отметила, что Ассоциация максимально старается внедрять новые формы работы ТОСов, и добавила, что «Медиацентр 60» выпускает приложение в районных газетах, где можно получить всю необходимую информацию о работе ТОСов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 мая 2023

Концепцию нового светомузыкального фонтана определили путём голосования в Пскове
22 мая 2023

«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»
22 мая 2023

Последний звонок в Пскове пройдёт завтра в стенах кремля
22 мая 2023

Псковский курсант занял третье место на международном конкурсе
22 мая 2023

Как развивается псковское предпринимательство, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
22 мая 2023

Псковичей приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде»
22 мая 2023

Аркадий Мурылёв: Власть относится к предпринимателю как к партнёру
22 мая 2023

Самые частые вопросы предпринимателей в сфере защиты прав назвал Аркадий Мурылёв

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...