Псковский ресторан подал в суд на не выполнившего строительные работы предпринимателя
В Арбитражный суд Псковской области поступило исковое заявление ООО «Калейдоскоп» о взыскании неосновательного обогащения с индивидуального предпринимателя. Об этом ПАИ сообщили в суде.
Как следует из искового заявления, в конце ноября 2022 года директор общества обратился к предпринимателю с целью осуществления им строительных работ в ресторане «Калейдоскоп».
Общество перечислило предпринимателю в счёт предоплаты два миллиона рублей, однако предприниматель к выполнению работ так и не приступил. «На момент опубликования пресс-релиза исковое заявление не принято к производству», — заключили в суде.
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