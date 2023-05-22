Псковский ресторан подал в суд на не выполнившего строительные работы предпринимателя

18:14, 22 мая 2023, ПАИ

В Арбитражный суд Псковской области поступило исковое заявление ООО «Калейдоскоп» о взыскании неосновательного обогащения с индивидуального предпринимателя. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Как следует из искового заявления, в конце ноября 2022 года директор общества обратился к предпринимателю с целью осуществления им строительных работ в ресторане «Калейдоскоп».

Общество перечислило предпринимателю в счёт предоплаты два миллиона рублей, однако предприниматель к выполнению работ так и не приступил. «На момент опубликования пресс-релиза исковое заявление не принято к производству», — заключили в суде.