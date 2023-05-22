«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»

22:21, 22 мая 2023, ПАИ

С 19 по 21 мая в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина прошли премьерные показы спектакля «Говорит Москва» в постановке Александра Суховского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

История взросления — так обозначили жанр создатели спектакля. Перед зрителем проносится череда воспоминаний главной героини, чьё детство пришлось на 1930-е годы СССР. Со сцены не звучат фамилии ни Сталина, ни его дочери, но зритель узнает в героине Светлану Аллилуеву.

После премьерного показа зрители делятся своими отзывами с театром и публикуют впечатления в социальных сетях. «Совершенно невероятная премьера в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений... О маленькой и немаленькой девочке с обыкновенной и необыкновенной в чём-то судьбой. Потрясающе! Браво!» — делится Анна.

Зрители отмечают великолепную работу артистки Линды Ахметзяновой, эмоциональное воздействие, которое оказывает спектакль, работу сценографа и художника по свету. «На полтора часа ты погружаешься в действие и переживаешь с персонажем её переживания, её историю, её маленькую трагедию. Ты вовлечён в происходящее. И по-моему это есть показатель качественной работы и видения режиссёра и актрисы», — пишет Владимир.

«Говорит Москва» — монопьеса известного современного драматурга Юлии Поспеловой. В Псковском театре драмы роль Светланы исполняет Линда Ахметзянова, лауреатка национальной театральной премии «Золотая маска», известная псковскому зрителю по ролям Вань Синь в «Лягушках», Елены Андреевны в «Дяде Ване», Тани в «Днях Победы» и другим. Немало отзывов зрителей касается как раз формы спектакля «Говорит Москва» и работы актрисы: «Всегда боялась моноспектаклей, но тут… Это восторг! Это настоящая магия театра и актёрского таланта! <…> Спектакль оказывает непередаваемое эмоциональное воздействие, полностью захватывает внимание, он такой объёмный, в нём множество тем, смыслов, персонажей, хотя на сцене лишь одна актриса, но какая невероятная», — получил театр отзыв от зрительницы.

Режиссёр спектакля — Александр Суховский, художник — главный художник театра, заслуженный художник РФ Александр Стройло, художник по свету — Ильшат Саяхов.

Следующие показы премьеры «Говорит Москва» пройдут в Новом зале Псковского театра драмы 24–26 мая.