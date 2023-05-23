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Общество

Вопросы кадрового обеспечения аэропорта «Княгиня Ольга» обсудили в ПсковГУ

Возможности организации студенческих практик и трудоустройства выпускников ПсковГУ на базе международного аэропорта «Княгиня Ольга» обсудили на встрече в Псковском государственном университете 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Во встрече приняли участие ректор вуза Наталья Ильина, директор аэропорта Артём Тарасов, а также руководитель Института промышленных технологий и дизайна Александр Стрикунов, заведующий кафедрой автомобильного транспорта Олег Ворожцов, студенты четвёртого курса Никита Денисов и Сергей Павлов, обучающиеся на направлении «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

Артём Тарасов отметил, что в настоящее время воздушная гавань Пскова активно развивается. Загрузка рейсов высокая практически на всех направлениях, в этом году пассажиропоток может составить в районе 150 тысяч человек. Планируется модернизация материально-технической базы аэропорта, благоустройство привокзальной площади, установка периметрового ограждения. Организация нуждается в профессионалах в сфере строительства, информационных технологий, транспорта, электроэнергетики, сервиса, медицины, поэтому заинтересована в сотрудничестве с университетом.

Ректор ПсковГУ предложила несколько форматов взаимодействия вуза и аэропорта. В их числе производственная практика студентов. Она может реализовываться в привычном классическом варианте. Вместе с тем руководство аэропорта может рассмотреть и перспективы организации непрерывной практики — этот проект реализуется центром компетенций, карьеры и трудоустройства ПсковГУ с 2019 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он даёт студентам шанс ознакомиться с особенностями работы учреждений, предприятий и организаций ещё на этапе обучения, а также расширяет возможности трудоустройства ребят и расширения профессиональных навыков в совместных проектах с ключевыми работодателями.

Александр Стрикунов отметил, что этот формат практики зарекомендовал себя как очень перспективный: псковские организации по договорённости с университетом приступают к воспитанию будущих кадров с третьего курса — начинают с элементарного функционала, знакомят со спецификой производственного процесса и выращивают специалистов, способных спустя несколько лет стать руководителями проектов.

Наталья Ильина также рассказала директору аэропорта о работе студенческих отрядов ПсковГУ и предложила привлечь бойцов РСО вуза к работе по обеспечению функционирования воздушной гавани. Кроме того, она инициировала регулярный обмен информацией между кадровой службой аэропорта и центром компетенций, карьеры и трудоустройства ПсковГУ о наличии свободных вакансий.

Олег Ворожцов выступил с инициативой организации экскурсий студентов в международный аэропорт «Княгиня Ольга», в рамках которых они смогли бы ознакомиться с инфраструктурой и работой воздушной гавани, с её специалистами.

Артём Тарасов поддержал предложения представителей университета, высказав надежду на продолжение конструктивного диалога.

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