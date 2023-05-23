49% псковичей не любят корпоративные мероприятия − опрос

09:31, 23 мая 2023, ПАИ

Почти каждый второй пскович не был на последнем корпоративе: каждый третий отсутствовал по уважительной причине, а 13 % признались, что прогуляли, сообщается в опросе SuperJob.

Каждый второй пскович (51 %) положительно оценивает корпоративные мероприятия, которые организует его работодатель: при этом 18 % они однозначно нравятся, а 33 % скорее нравятся. Напротив, у 49 % отношение негативное: 20 % категорически не нравятся праздники, проводимые компанией, а 29 % скорее не нравятся. В числе самых популярных аргументов – неинтересный формат мероприятия и плохая организация: «Проводят в офисе, с механическим вручением сертификатов», «Ненавижу онлайн-мероприятия».

Тех, кто позитивно воспринимает корпоративы, среди женщин больше, чем среди мужчин (в целом 65 % против 38 %). Однозначно положительно такие мероприятия чаще всего оценивают работники от 35 до 44 лет (22 %). Каждый второй работающий пскович (54 %) был на последнем корпоративе, организованном компанией. Каждый третий (33 %) сообщил, что пропустил его по уважительной причине, а 13 % признались, что прогуляли мероприятие. И прогульщиков, и не пришедших по уважительным причинам намного больше среди тех, кому корпоративные праздники не нравятся. В прогулах чаще всего чистосердечно признаются опрошенные до 34 лет (20 %), а о том, что для неявки была уважительная причина, чаще говорят респонденты старше 45 (38 %).

Тех, кто был на последнем корпоративе, больше среди женщин, чем среди мужчин (60 % против 47 %). Каждый третий горожанин (32 %) скорее одобряет коллег, пропускающих корпоративы. Свою позицию опрошенные объясняют правом работника проводить свободное время по собственному усмотрению: «Не люблю принудиловку». Каждый одиннадцатый (9 %), напротив, скорее не одобряет таких сослуживцев: по их мнению, не так уж сложно иногда уделить время неформальному общению с командой. Затруднились дать оценку подобному поведению 59 %: «Обстоятельства у людей могут быть разными».